白羅斯總統稱讓難民自由赴歐　促歐盟解決問題

中國官媒新華社11月26日稱白羅斯（Belarus）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）26日與滯留在白羅斯與波蘭邊境的難民見面，並敦促歐盟儘快解決邊境難民問題。這是他自難民危機發生後首次露面。
新華社引述白羅斯媒體稱，盧卡申科當天前往布魯茲吉（Bruzgi）邊境檢查站附近的難民聚集區與難民見面。他對難民說他們是可選擇自由向西行動或返回家鄉。一名伊拉克少女向他表示，她不能返回老家以及希望繼續前往歐洲。盧卡申科回答說：「我們不會僅是希望，我們會合力實現你的夢想。」
盧卡申科稱，「如果你想向西進發，我們不會拘留你、使你窒息、打你。由你決定（去哪），走過去，走吧。」
他呼籲德國儘快接收這些難民，稱德國看守政府總理默克爾（Angela Merkel）已同意有關接收難民的計劃。盧卡申科還稱，難民的目的地是德國，希望波蘭方面儘快讓難民通行。
數以千計難民過去大半年來試圖從白羅斯進入波蘭、立陶宛等歐盟國家，最終前往西歐，其中多數人來自中東。波蘭等國強化邊境管控，嚴防非法入境，導致大量移民滯留邊境。波蘭等國指責白羅斯策劃這場危機，以此報復歐盟先前對白羅斯施加的制裁。白方則表示，制裁使白俄斯無法控制移民流入。