白羅斯總統稱讓難民自由赴歐　促歐盟解決問題

中國官媒新華社11月26日稱白羅斯（Belarus）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）26日與滯留在白羅斯與波蘭邊境的難民見面，並敦促歐盟儘快解決邊境難民問題。這是他自難民危機發生後首次露面。



新華社引述白羅斯媒體稱，盧卡申科當天前往布魯茲吉（Bruzgi）邊境檢查站附近的難民聚集區與難民見面。他對難民說他們是可選擇自由向西行動或返回家鄉。一名伊拉克少女向他表示，她不能返回老家以及希望繼續前往歐洲。盧卡申科回答說：「我們不會僅是希望，我們會合力實現你的夢想。」

盧卡申科稱，「如果你想向西進發，我們不會拘留你、使你窒息、打你。由你決定（去哪），走過去，走吧。」

圖為2021年11月26日，白羅斯總統盧卡申科前往布魯茲吉邊境檢查站附近的難民聚集區與難民見面。當地位處白羅斯及波蘭邊境。（AP）

他呼籲德國儘快接收這些難民，稱德國看守政府總理默克爾（Angela Merkel）已同意有關接收難民的計劃。盧卡申科還稱，難民的目的地是德國，希望波蘭方面儘快讓難民通行。

數以千計難民過去大半年來試圖從白羅斯進入波蘭、立陶宛等歐盟國家，最終前往西歐，其中多數人來自中東。波蘭等國強化邊境管控，嚴防非法入境，導致大量移民滯留邊境。波蘭等國指責白羅斯策劃這場危機，以此報復歐盟先前對白羅斯施加的制裁。白方則表示，制裁使白俄斯無法控制移民流入。