Omicron｜多國頒禁飛令防新變種病毒入境　南非機場現搶搭機人潮

多國因憂慮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株Omicron（B.1.1.529）而陸續宣布對南非實施入境禁令，南非約翰內斯堡國際機場（Johannesburg International Airport）11月26日湧現人潮，神情焦慮的旅客大排長龍，想趕上最後一批航班飛離南非。



世界衛生組織（WHO）26日把新變異株B.1.1.529列為值得關切的變異株（Variant Of Concern，VOC）並命名為Omicron。它具大量突變，讓南非疫情再度升溫。歐洲和亞洲數國，以及美國與加拿大接連限制包括南非在內受影響國家旅客或航班入境。

南非新冠肺炎疫情：圖為11月26日，乘客在約翰內斯堡國際機場大排長龍。（Reuters）

法國傳媒26日報道，英國前一晚宣布，翌日起禁止所有來自南非和非洲南部鄰國的航班入境，許多旅客隨即縮短假期，從野生動物園區和葡萄園趕回來。

政府宣布禁令之際，24歲英國公民里德（Toby Reid）正和女友在南非開普敦（Cape Town）桌山（Table Mountain）露營。這名商人在約翰內斯堡國際機場排隊辦理登機時告訴記者：「我們約上午5時30分起床，看能否趕上日出，上午6時我們發現仍有可能趕回來。」

南非新冠肺炎疫情：圖為11月26日，約翰尼斯堡的奧利弗·坦博國際機場（約翰尼斯堡國際機場）兩部電視顯示前往英國倫敦的航班已取消。（Reuters）

他和女友成功搶到當晚飛往德國法蘭克福（Frankfurt）航班的最後2個座位。其他沒那麼幸運的人在售票櫃枱討論各種選項，睜大眼睛細看各個價格提案和錯綜複雜的行程路線。

另一對同性夫婦剛好結束海灘假期，乘原本預定的航班經法蘭克福返回英國德文郡（Devon）。50歲男子古德（Christian Good）低聲抱怨道：「早應進一步通知。」他的丈夫則說：「南非發現了它，但它大概早已傳到世界各地。」

除南非外，出現Omicron病例的地方還有鄰國博茨瓦納（Botswana）、比利時、以色列和香港。