新冠肺炎新變種病毒Omicron命名跳過兩字母　世衛官員透露原因

世界衛生組織（WHO）11月26日召開會議，討論首見於博茨瓦納（Botswana）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株B.1.1.529。世衛稱，顧問小組建議將它列為「值得關注的變異株」（variants of concern，VOC），並將它命名為Omicron。



以往世衛是以希臘字母順序命名病毒，來到B.1.1.529時直接跳過Nu及Xi，有媒體及記者認為，這可能是為避免造成混淆，以及區域污名化。

世衛沒就此提供官方解釋，不過俄羅斯官方新聞電視台「今日俄羅斯」（RT）26日引述英國《電訊報》高級編輯稱，一匿名官員向多位記者說，此舉是刻意為之。官員稱Nu會與New造成混淆（兩者發音相同），而不用Xi則是為避免對區域污名化。

美國《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）記者克里斯馬斯（Jerry Christmas）在社交媒體推特（Twitter）發文稱，Nu容易與New混淆，Xi是一個常見的姓氏，而世衛命名疾病的最佳做法，是建議避免冒犯任何文化、社會、國家、地區、專業和種族群體。

WHO on skipping Nu/Xi to dub variant Omicron: “Nu is too easily confounded with ‘new’ & Xi wasn’t used b/c it’s a common last name & WHO best practices for naming disease suggest avoiding causing offense to any cultural, social, national, regional, professional, & ethnic groups.” — Jerry Christmas 🎄🎅🏽 (@JerryDunleavy) November 26, 2021

世衛表示，B.1.1.529有多個變種，初步證據顯示相比其他值得關注的變種病毒株有較高的再感染風險。世衛還提到，B.1.1.529的確診個案數目似乎於南非幾乎所有省份都有所增加。暫時未知變種病毒株會否引致較嚴重的疾病。