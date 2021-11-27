Omicron｜南非飛荷蘭航班61人確診新冠肺炎　將檢驗是否新變種

兩班來自南非的客機11月26日抵達荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam），荷蘭衞生部表示，61名乘客對新冠病毒（SARS-CoV-2）呈陽性反應，他們翌日會接受進一步檢測，確認是否感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變種病毒株Omicron（B.1.1.529）。



荷蘭新聞網站（DutchNews.nl）26日報道，合共載有約600人的兩班荷蘭皇家航空公司（KLM）客機26日上午抵達阿姆斯特丹史基浦機場。它們分別來自南非約翰內斯堡（Johannesburg）和開普敦（Cape Town）。

荷蘭新冠肺炎疫情：圖為11月27日，乘客在荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場等候檢測結果。（Reuters）

官員當晚在初步檢測結果出爐後料約85人確診，不過其後改稱實際為61名乘客受感染。

荷蘭26日頒布飛行禁令，但並未拒絕已啟程飛往荷蘭的航班，僅要求乘客目抵達時必須接受篩檢和隔離。衞生部聲明稱，篩檢呈陽性的旅客會在特丹史基浦機場的旅館或鄰近旅館隔離，部門會盡快研究他們感染的病毒是不是Omicron。