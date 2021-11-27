所羅門群島連日爆示威至少3死　逾百人被捕　唐人街店舖遭攻擊

所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）連續3天演變成騷亂的反政府示威，11月27日終於回歸平靜。警方稱，已逮捕100名涉及暴動的人，中國城附近發現3具燒焦的屍體，經初步確認，死者非中國公民。



24日的示威起初只是小規模，但很快就演變成暴力大亂鬥，貧窮居民加入反政府示威群眾的行列，在碎玻璃和被燒毀的店家中，尋找食物或可賣錢的商品。

所羅門群島示威：圖為11月27日，所羅門群島首都霍尼亞拉爆發騷亂後市內一片狼藉的情景。（Reuters）

在沿海的霍尼亞拉，滿腔怒火的群眾自24日起連續3天抗議，要求總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）下台。大多來自馬萊塔省的數百名示威者24日進入霍尼亞拉並衝擊議會大廈，25及26日無視政府頒布的宵禁令再次上街，並以首都唐人街地區的警察和華人店鋪為攻擊目標。其中唐人街一間商店26日晚發現3具焦屍。

央視27日報道，中國駐所羅門群島大使館已要求當地警方核實有關情況，並通過當地僑團進行全面排查，截至目前未有接獲中國公民傷亡。

索加瓦雷2019年決定與台灣斷交並改與中國建交。在這次事件中，他指控有外國勢力不滿這項政策於是在幕後慫恿暴動。但法媒指，也有人主張所羅門群島境內緊張局勢及普遍的失業現象才是爆發示威的原因。這個島國數十年來一直存在種族和政治對立問題。