日本中學生疑遭欺凌懷恨　攜刀回校刺殺同學被捕

日本發生學校殺人事件，愛知縣彌富市一間初中，一名14歲學生攜刀回校刺殺另一名同學。警方稱行兇學生曾說受到欺凌，案件仍在調查中。



事發11月24日，愛知縣彌富市一間初中。《讀賣新聞》稱，疑犯早上7時45分至8時左右，回校後前往另一間教室，把被害學生叫出來後，在走廊用刀刺向對方腹部。

被刺學生後高呼救命，回到自己教室後倒下，被送院搶救兩小時後不治。報道內文稱兇器直接傷及內臟。

警方趕至即場拘捕行兇學生。警方指疑兇對犯案直言不諱，認定對方懷着殺意，有計劃行兇，將以殺人方向調查。

圖為11月28日，讀賣新聞有關愛知縣學生殺人件的報道。（讀賣新聞網頁截圖）

後經警方調查，指長約20厘米兇刀是日前從網上購入。兇手曾表示自己曾遭欺凌，並多次表述對被害學生的不滿。同時疑兇亦指出學校「有時會遺漏未有在午食的時候給他筷子」，對學校生活也諸多不滿，警方將繼續深入調查。

日本學生欺凌事件常見，因欺凌而引發的殺人事件亦不罕見，不論是欺凌殺人還是被欺凌者怨恨反殺的事件。其中最具代表的有2004年的佐世保小學生殺人事件，當年只有小學六年級的女生因不滿被欺凌，用鎅刀殺害同班一名同學；還有2015年的川崎市中學殺人事件，3名學生長期欺凌一名學生，強迫他盜竊但失敗，後將其殺死。