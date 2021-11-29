Omicron｜未知Omicron是否更具傳染性　世衞︰再次感染風險或更高

南非11月25日公布發現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變異病毒株Omicron後，多國如臨大敵。世衞組織周日(28日)發聲明，指目前尚不清楚Omicron是否比包括Delta在內的其他變體更具傳染性，又建議各國採取多項行動，包括加強病例監測和排序。



世衞聲明指，南非和世界各地研究人員，正就Omicron進行研究，並將繼續分享研究結果。目前尚不清楚 Omicron是否比包括Delta在內的其他變體更具傳染性，例如更容易在人與人之間傳播。南非地區檢測呈陽性的人數有所增加，世衞指，正進行流行病學研究，以了解這是因為 Omicron還是其他因素。

世衞又指，尚不清楚感染Omicron是否比其他變體導致更嚴重的症狀。初步數據表明，南非住院率正在上升，但這可能是由於感染的總人數增加，而不是特定感染Omicron的結果。目前沒有信息表明與Omicron相關的症狀，與其他變體的症狀不同。

疫苗對減少嚴重症狀和死亡仍然有效

聲明又指，最初感染Omicron的是大學生，由於年齡較小，病情往往較輕，因此了解Omicron 變異的嚴重程度，需要幾天到幾週的時間。

世衞警告，初步證據表明，Omicron再次感染的風險可能更高，意思是，之前感染COVID-19的人，可能更容易再次感染Omicron，但強調，目前疫苗對減少嚴重症狀和死亡仍然有效。世衞組織正與技術夥伴合作，以了解Omicron對現有對策，包括疫苗的潛在影響。