俄羅斯27名外交官遭美國驅逐　2022年1月將離開美國

美國大規模驅逐俄羅斯外交官，俄方11月27日稱，料2022年將有超過50名俄羅斯外交官被驅逐出美國。



綜合俄羅斯衛星通訊社與塔斯社報道，俄羅斯駐美國大使11月27日表示，27名俄羅斯外交官及其家人將被驅逐出美國，他們將於2022年1月30日離開美國。

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）27日在接受YouTube「索羅維耶夫LIVE」頻道採訪時表示，「我們的外交官正在被驅逐。明年（2022年）1月30日，將有27名外交官以及隨行家屬離開美國。」

2018年8月8日，媒體拍攝位於美國首都華盛頓的俄羅斯駐美國大使館的外景。（新華社）

安東諾夫還表示，2022年6月30日，還將有相近數量的俄羅斯外交官離開美國，「我們正面臨嚴重的員工短缺」。

安東諾夫表示，外交官的家屬被撤銷隨行人員的身份，美國拒絕為外交官子女發簽證。

他還表示，美國對外宣揚珍視家庭傳統，而美國的政策卻造成外交官與家人兩地分居。

俄羅斯此前表示，自2016年俄美兩國關係惡化以來，已有100多名俄羅斯外交官和家人被迫離開美國。

據俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，截至10月29日，有近200名俄羅斯外交官仍在美國工作，其中包括俄羅斯駐聯合國代表團的工作人員。

美國拜登政府10月份曾表示，在一系列驅逐和限制之後，美國駐俄羅斯外交使團的工作人員已從2017年初的1,200人減少到120人，除了在大使館內安排看守人員外，很難繼續進行任何工作。

2021年4月，美國政府以俄羅斯進行網絡襲擊、干預美國選舉等「惡意活動」為由，宣布對俄實施大規模制裁並驅逐俄外交人員。

作為反制措施之一，俄政府宣布將美國列入對俄不友好國家名單，規定自8月起美在俄外交機構等不得與俄境內個人簽訂勞務合同、僱傭協議。