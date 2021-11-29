Omicron｜巴基斯坦禁香港及非洲6國航班入境

巴基斯坦11月27日宣布，鑑於出現新變種病毒「奧米克戎」（Omicron）感染病例，即時禁止來自香港及其他6個非洲國家，包括南非及博茨瓦納等國的航班入境。



巴基斯坦國家指揮和營運中心（NCOC） 27日發表聲明指，由於Omicron變種病毒在南非出現並蔓延至鄰近地區，即時禁止來自香港，以及包括南非、莫桑比克（Mozambique）、納米比亞（Namibia）、萊索托（Lesotho）、博茨瓦納（Botswana）、埃斯瓦蒂尼（Eswatini）6個非洲國家的航班入境。

Due to threat of new Variant, following countries have also been included in Cat C and complete ban has been imposed on direct / indirect inbound travel from these countries with immediate effect: South Africa, Hong Kong,Mozambique, Namibia, Lesotho, Botswana pic.twitter.com/DxzqzV4sse — NCOC (@OfficialNcoc) November 27, 2021

如上述國家或地區有合理的緊急入境要求，當局會批准有關乘客豁免入境，並加強對有關地區入境旅客的篩查，要求乘客必須遵守檢測規定，包括疫苗接種證書、最長72小時的登機前PCR陰性報告，及抵達機場時的快速抗原檢測（RAT）。

如果檢測結果為陰性，上述旅客必須在家隔離3天，並在第3天再次接受民政部門的快速抗原檢測。檢測結果呈陽性的旅客則必須隔離10天，並在第10天接受聚合酶鏈反應測試。