升級疫苗對付Omicron：輝瑞-BioNTech與莫德納分別公布百日大計

美國藥廠莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）以及有份研發「復必泰疫苗」的德國生物新投術公司（BioNTech）正研究調整現有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，使其可預防變異毒株Omicron（奧密克戎）。



多家藥廠數月來一直在為調整出品以應對新變種病毒的可能作準備。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）的德國合作夥伴BioNTech稱如有必要，可能在100天內研製出這款疫苗。

BioNTech於29日稱已啟動研發工作。研發新疫苗的幾個初始步驟與評估是否需要疫苗的研究是重合的。BioNTech及Moderna均已於上周四（25日）南非公布發現新毒株後啟動了這個程序。

BioNTech、輝瑞和Moderna能夠以空前的速度採取行動，主因是這兩款疫苗都使用mRNA技術，可將新疫苗開發時間縮短至數月。

強生疫苗採用病毒載體技術。公司稱正在對參與加強劑試驗人士的血液成份進行研究，以尋找對Omicron的應對，同時也在研發一款專門針對Omicron的疫苗，必要時將展開人體研究。

全球多國都在推進接種計劃，而在Omicron看來來勢洶洶的情況下，多國政府及藥廠更須與時間競賽。圖為2021年11月26日，一名高中生在科索沃首都普里什蒂納的學校內，接種新冠肺炎疫苗。（AP）

BioNTech和Moderna分別說，數周內應會確定是否需要調整現有疫苗。一位發言人稱，輝瑞及其合作夥伴幾個月前制定了必要時100天內升級疫苗的計劃。

BioNTech稱，測試現有疫苗對新毒株效果如何的同時，開始研發升級款疫苗屬於標準程序，「以免浪費時間，」「實驗室測試將提供關於是否需要調整疫苗的更多資訊。」

Moderna首席醫療官Paul Burton周日在英國廣播公司（BBC）訪談節目《安德魯・馬爾訪談》（Andrew Marr Show）稱，已接種疫苗的人仍可獲得防護，具體取決於接種時間有多久，目前最好的建議是接種現有疫苗即可。

阿斯利康（AstraZeneca）26日表示也在調查新變異毒株。

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）認為仍難預料Omicron對疫苗保護力的影響，但不可能導致它完全喪失保護力。

布拉稱該公司的科學家26日已製作首個DNA模板，稱有信心在100天內製造出針對Omicron的疫苗。