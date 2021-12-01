美國密歇根州校園槍擊案3死8傷　15歲疑犯被捕

美國執法部門11月30日表示，密歇根州（Michigan）奧克蘭縣（Oakland）一間高中發生槍擊事件，造成3名學生喪生，另外有8人受傷，當中包括一名教師。槍擊案中喪生的青少年年齡介乎14至17歲之間。



美聯社報道，事件發生於底特律（Detroit）以北大約48公里牛津鎮區（Oxford Township）的牛津高中（Oxford High School），當局在中午12時55分接報，指校內發生槍擊。警方說相信疑犯是獨自犯案，歷時5分鐘，開了約15至20槍。

警方到場後，拘捕一名在該校就讀的15歲疑犯，並起獲一枝半自動手槍及多個彈匣，但沒有公布疑犯身分，僅確認疑犯是一名高中二年級學生，槍擊發生前他正在上課，案發後已經自首。警方正在調查事件，暫時未公布疑犯的行兇動機。

當局封鎖現場調查，部分留在課室躲避的學生之後被疏散到校外，由家長接走。

奧克蘭縣副警長麥凱布（Michael McCabe）表示，15歲疑犯沒有與警方合作，且在槍擊案發生後，疑犯父母在30日下午會見了他們的兒子，並告訴兒子不要和警察說話，他們亦已聘請一名律師。

白宮已向總統拜登（Joe Biden）匯報今次校園槍擊案。拜登向死者家人致以深切慰問，又指整個社區仍處於震驚時刻。