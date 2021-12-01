白羅斯總統指克里米亞是俄羅斯領土

據俄媒12月1日報道，白羅斯（Belarus，前譯白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）接受訪問時談到，克里米亞實際上和法律上都已是屬於俄羅斯。



盧卡申科在接受俄羅斯新聞社（RIA）採訪時談到克里米亞，據俄羅斯《共青團真理報》報道，他表示「我們都明白克里米亞實際上（de facto）就是俄羅斯的克里米亞，在公投後，克里米亞法律上（de jure）也成為了俄羅斯的。」

白通社報道，盧卡申科又表示打算訪問克里米亞，並在這方面與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）達成協議，目前未確定具體日期。

俄羅斯與烏克蘭一直在克里米亞主權問題上爭拗，俄羅斯2014年出兵吞併克里米亞，並在當地舉行全民公投，結果逾96%投票者贊成「脫烏入俄」，同年普京簽署條約，把克里米亞併入俄羅斯聯邦。烏克蘭對此非常不滿，西方國家也因此制裁俄羅斯。