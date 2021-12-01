Omicron︱日本發現第2宗輸入病例　要求航空公司停售赴日航班機位

日本12月1日出現第2宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron的確診個案。國土交通省同日表示，已要求各航空公司停止赴日國際航班的新預約售票，即停售機位。



第2宗Omicron病例

共同社1日報道，內閣官房長官松野博一1日告訴記者，一名20多歲外籍男子證實感染Omicron。患者從秘魯出發，11月27日抵達成田機場。

日本新冠肺炎疫情：圖為11月30日，一名戴口罩的女子在東京淺草寺街頭走過。（AP）

收緊邊境措施

為預防Omicron進入日本國境，政府已在11月30日起禁止全球外國遊客入境。日本公民和擁有日本長期居留簽證的外籍居民則不受此限。

松野博一12月1日宣布，作為應對Omicron的邊境口岸對策，2日起拒絕來自非洲10國的外籍人士入境，包括擁有日本長期居留簽證的外國人。這些國家分別為南非、斯威士蘭（Eswatini）、津巴布韋（Zimbabwe）、納米比亞（Namibia）、博茨瓦納（Botswana）、萊索托（Lesotho）、莫桑比克（Mozambique）、馬拉維（Malawi）、贊比亞（Zambia）和安哥拉（Angola）。

關於日籍回國人員需在特定檢疫設施隔離最多10天的措施，也由包括香港在內總共23個國家和地區，擴大至27個國家和地區。從瑞典、西班牙、尼日利亞和葡萄牙入境的國民需隔離3天。

第1宗Omicron病例

這間傳媒30日引述政府消息人士指，日本出現首宗Omicron病例，30多歲、來自非洲西南部國家納米比亞（Namibia）的外交官員28日抵達成田機場時無病徵，但29日發燒。他入境時檢測呈陽性，病毒基因組解析結果顯示他受Omicron感染。