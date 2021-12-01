澳洲參議院通過馬格尼茨基人權法　澳媒：或用來制裁中國官員

澳洲參議院12月1日全票通過澳版馬格尼茨基人權法，澳媒稱，該法可能用來針對「侵犯新疆人權」的中國官員。



據《悉尼先驅晨報》報道，澳洲參議院12月1日全票通過澳版馬格尼茨基人權法，預計澳洲眾議院將於2日通過這項人權法律。

報道指出，澳洲的這項人權法比其他任何國家都走得更遠，澳洲現在可以禁止侵犯人權者、腐敗官員和惡意網絡駭客入境，並沒收他們的資產，無論他們來自哪裏。

報道稱，澳洲參議院一致通過的這項新法律，可能用來針對中國官員，指責他們在新疆「侵犯人權」問題中所扮演的角色，以及掩蓋律師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）死亡事件的俄羅斯官員。

此前，加拿大、美國、歐盟和英國已經頒布了自己版本的馬格尼茨基人權法，並在2021年早些時候使用這些法律就新疆問題制裁中國官員。中國外交部發言人則曾多次反駁，指所謂「新疆維吾爾人遭受壓迫和強迫勞動」是徹頭徹尾的謊言。