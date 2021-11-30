Omicron︱澳洲：1名確診患者曾走入悉尼社區　急追蹤密切接觸者

全球多國及地區發現感染新冠肺炎（COVID-19）新變種病毒Omicron（奧密克戎）的確診病例後，澳洲11月30日表示，一名感染Omicron的患者上周入境後曾走入悉尼社區，官員正緊急追蹤密切接觸者。



澳洲新南威爾士州（New South Wales）衞生官員表示，患者上周抵達悉尼，即在新一輪的邊境限制措施推行前。這人已完整接種新冠疫苗，但初步檢測「強烈顯示」感染新變種病毒Omicron，政府已要求所有曾與這人同一班飛機的旅客自主隔離14天。

官員稱，患者曾到訪悉尼內繁忙的購物中心，政府正緊急追蹤密切接觸者及其他患者曾到訪的地方。

澳洲廣播公司（ABC）報道，有關患者為一名30多歲女性，曾到訪至少兩個非洲南部國家，在11月25日乘坐從卡塔爾多哈（Doha）起飛的班機抵達悉尼，她曾到過悉尼數間購物中心、超市及快餐店。

據路透社報道，澳洲發現感染Omicron的人數將增至6人，其餘確診病例已全部接受隔離檢疫，他們並無症狀或呈現輕微症狀。