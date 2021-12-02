Omicron︱Moderna總裁：加強劑最快2022年3月後才能上市

美國藥廠莫德納公司（Moderna Inc.）總裁霍格（Stephen Hoge）12月1日表示，公司可能最早在2022年3月份完成對Omicron（奧密克戎）變種病毒株疫苗加強劑的試驗，並向美國監管當局申請授權。



財聯社12月2日報道，霍格在接受採訪時表示，他相信研製專門針對Omicron變體的加強針，是解決疫苗功效下降的最快方法。他說，「我們已經開始了這個項目。」

據悉，該公司還在研究一種多價疫苗，針對4種不同的新冠病毒（SARS-CoV-2）變種，其中就包括Omicron。不過，這可能還需要幾個月的時間。

自Omicron爆發以來，Moderna公司風波不斷。周三，有報道稱美國發現的首宗Omicron變異毒株感染者曾接種過兩針莫德納新冠疫苗後，公司股價暴跌近12%。此外，莫德納周三早些時候在關於加拿大藥廠Arbutus疫苗專利的裁決上訴中敗訴。

世界衛生組織（WHO）將Omicron稱為一種「令人擔憂的變種」，目前正在研究它是否比其他變種更具傳染性或引發更嚴重的疾病，以及它是否能夠避開目前的疫苗保護力。

霍格表示，根據美國食品及藥物管理局（FDA）之前的指示，獲得授權前至少需要進行中期臨床測試，這一過程可能需要3到4個月。

「現實地說，Omicron加強針不可能會在3月之前推出，更大的可能性會是在第二季度推出。除非FDA改變其授權所需數據的指導方針。」他說，Moderna將在進行測試的同時生產疫苗，以便儘快推出疫苗。

他還稱，FDA目前正在評估Omicron變種對疫苗保護造成的威脅。該機構可以提供一個更快的時間表，類似於它批准流感疫苗的方式，這將縮短3至4個月的時間表。

在美國，獲得許可的流感疫苗可以在每個季節更新，其防控方向可以換成那些被認為最有可能在即將到來的流感季節引起疾病的新病毒株，而不需要大規模的隨機臨床試驗。

至於市場所關注的疫苗效力問題，霍格表示，「我們預計會產生影響」。不過，目前還不清楚Omicron變種對當前疫苗的效力會有多大的下降，但霍格推測，這可能是顯著的。

「之前導致療效下降最大的突變出現在Delta和Beta中。所有這些突變都在Omicron中出現了，」他補充說，「但我仍然相信，現有的疫苗即使不能完全阻止，至少也能夠減緩Omicron變異。」