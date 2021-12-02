Omicron︱世衛預計數天內掌握病毒傳染力　各國應提高疫苗接種率

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）近期在全球多個地方出現，世界衛生組織（WHO）12月1日指，專家可能在數天內掌握該款病毒株的傳染力。



世衛1日舉行疫情定期簡報會，英國廣播公司（BBC）報道，世衛新冠病毒技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，專家推斷多個Omicron的傳染力可能，其中一個情況是它的傳染力比目前流行的Delta病毒株更高，但重申大家應面對最理想或最壞的情況。

范克爾克霍夫指出，多項數據顯示感染Omicron的病人只錄得輕微病徵，惟現時狀況或只是初步階段。不過她同時提到南非的入院人數上升，認為這與確診人數增加有關。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則稱各國如果無法阻止Delta病毒株散播，就難以防止Omicron流入。他表示結束疫情不是關乎機會，而是視乎大家的選擇。

多國因應Omicron而禁止南非等地人士入境，世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）認為有關措施無法防止病毒散播，而在流行病學或公共衛生觀點上，亦缺乏邏輯。

另外各地亦準備為民眾提供疫苗加強劑，世衛指此舉很可能對大部分人士都沒有太大用處，因此全球應將重點落在仍未接種的人士及接種率低下的地區。