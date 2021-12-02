Omicron︱美媒：美國將推新防疫措施　入境者或需自我隔離7天

美媒12月1日稱，美國總統拜登（Joe Biden）將於2日宣布新防疫措施，以對抗新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）。報道稱，政府官員正討論要求所有入境者自我隔離7天，包括美國公民。



《華盛頓郵報》1日稱，政府官員正考慮，即使入境者在病毒檢測中得出陰性結果，亦要求他們自我隔離。報道內文提及，違反規定的人士或會被罰款和處罰，如此事屬實，就會成為美國首次對違反檢測和隔離規定的旅客制定罰則。

美國新冠肺炎疫情：圖為11月30日，美國洛杉磯國際機場的旅客。（AP）

報道引述3名美國聯邦衞生官員稱，美國將要求所有入境者在登機前往美國前1天內接受病毒檢測，不論他們是否美國公民、是否已接種新冠疫苗、或他們從哪個國家出發，也要遵守此規定。官員亦正考慮，要求入境人士在抵達美國後的3至5天內，再次接受病毒檢測。

根據美國現時的防疫措施，疾病控制和預防中心（CDC）建議沒接種新冠疫苗的入境者在抵達美國後自我隔離，以及建議入境者在抵達美國後的3至5天內接受病毒檢測。惟CDC沒強制入境者遵守這些要求，他們可自行決定是否遵守。