新冠肺炎｜韓國單日病例再創新高　所有入境旅客需隔離10天

撰文：孟麗艷
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韓國疾病管理本部（KDCA）表示，自12月3日起，所有入境韓國者不分國籍和是否完成新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種，都必須接受10天的隔離。

據韓聯社12月2日報道，在新措施下，入境的韓國人和在韓長期居留的外國人將居家隔離10天，並在入境前、入境第一天和解除隔離之前共接受三次核酸檢測。短期居留的外國人則將在政府提供的臨時生活設施內隔離10天。

圖為2020年3月1日，韓國大邱停放的救護車隨時準備運送可能的新冠肺炎患者。（AP）

在此之前，韓國在1日晚些時候確認了首批5宗Omicron（奧密克戎）變種病例，其中包括一對上周從尼日利亞抵達、已完全接種的夫婦，隨後是他們的兩名家庭成員和一名朋友。

韓國已經對近92%的成年人進行了全面接種，現在正集中精力為兒童接種疫苗並實施強化計劃，但專家警告說，由於潛在傳播性更強的變種的傳播，病例可能繼續增加。

韓國疾病管理本部2日通報，截至當天0時，韓國較前一天0時新增感染新冠肺炎確診病例5,266宗，再創單日新高，且連續兩日新增確診病例超過5,000宗，累計確診45.7612萬宗。

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