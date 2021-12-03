中國民航局發布波音737 MAX適航指令　美國曾多次要求批准復飛

中國民用航空局12月2日發布波音737 MAX客機的適航指令，在這之前，美國政府多次尋求中方批准波音737 MAX客機復飛。



據路透社12月2日報道，中國民用航空局12月2日發布一份關於波音737 MAX客機的適航指令，這將有助於為該機型在停飛兩年半後重返中國市場鋪平道路。

圖為2019年6月27日，波音737 MAX飛機停泊在波音機場附近的停車場（Reuters）

該指令指示航空公司在波音737 MAX客機復飛前需要進行哪些修改，但沒有說明中國何時將解除對波音737 MAX客機在其領空的禁飛令。

在這之前，波音公司一架波音737 MAX飛機8月11日在中國如期進行試飛，完成一次面向中國監管部門的測試飛行。

6月16日，中國外交部發言人趙立堅回應美國政府尋求中方批准波音737 MAX客機復飛，強調中方在有關問題上的立場是一貫的、明確的。中國民航主管部門一直堅持三條原則：第一，飛機的設計更改必須獲得適航批准。第二，駕駛員必須重新得到充分有效的訓練。第三，兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施是有效的。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）6月15日接受採訪時提到，拜登（Joe Biden）政府正與中國政府接觸，爭取中方解除波音737 MAX客機禁令，讓波音737 MAX客機在中國獲准復飛。「中國是一個大市場，我們必須確保美國公司可以在那裏做生意、向那裏出口」。