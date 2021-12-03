《ELLE》準備停止宣傳動物皮草　創業界先河

著名時尚雜誌《ELLE》12月2日宣布，旗下雜誌將會在2023年完全停止宣傳動物皮草產品，是全球首間主要時裝雜誌出版商作出有關承諾。



英國廣播公司（BBC）報道，《ELLE》全球45個版本與動物權益組織Humane Society及業界改革團體Creatives4Change簽署廢除宣傳動物皮草產品的憲章，其中13個版本已經實施有關內容，其餘32個版本分別於2022年初及2023年執行。

《ELLE》在1945年於法國創辦，是全球其中一個主流時尚雜誌。該公司一名高層表示，此舉是支持動物權益，以及反映大家口味的改變。

善待動物組織（PETA）歡迎《ELLE》的決定，指時裝雜誌宣傳皮草的日子已成過去，並稱讚《Vogue》英國及北歐版、《InStyle》美國版和《Cosmopolitian》英國版承諾在編輯內容向皮草說不的做法，估計會將措施擴展至廣告內容。

除了雜誌，多個時裝品牌及零售商都表示受到客人及遊說團體的壓力，紛紛停用皮草產品。不過有反對皮草業的組織認為，即使業界改為宣傳或使用人造皮草都是本末倒置，指它們是由聚酯製造，可能需時數百年才可完全分解。該組織指，Z世代的人希望時裝對環境負責，而且亦要符合倫理及具創意。