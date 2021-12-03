衛星圖像顯示朝鮮或在準備重啟對中國貿易

韓國方面多次發現中朝準備重啟貨物貿易跡象後，韓媒12月2日引述美國網站「北緯38度」（38 North）報道，衛星圖像顯示朝鮮西北部機場近期頻現運輸動向，預計可能是朝鮮在準備重啟對華貿易。



據韓聯社12月3日報道，衛星圖像顯示位於中朝邊境的朝鮮義州機場近期有貨車和材料頻繁出入，可能是朝鮮在為重啟對華貿易做準備。

專門監察朝鮮的美國網站北緯38度注意到，疑似為義州機場消毒設施的一棟建築物周圍近期頻現貨車和材料的出入動向。該機場近幾個月新設柵欄和木樁劃分區域，並沿最東側新建鐵路。就義州機場內堆積的材料，其形態與年初南浦港的貨物相似，推測可能是經過義州機場消毒流程後運入朝鮮的首批貨物。

從中朝邊境城市丹東拍攝的連接朝鮮的鴨綠江大橋。（Reuters）

報道指有分析認為，這裏將成為朝鮮解封邊境貿易後自華進口糧食和醫藥品等的必要設施。

義州機場於2021年3月起動工，在新鐵路沿線共有10個大型倉庫、5個支援設施和5個火車站站台，被指是朝鮮打算用來欲將其作為重啟朝中邊境的消毒據點。

朝鮮領導人金正恩與妻子李雪主多次前往中國，會晤習近平：