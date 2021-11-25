朝鮮學生偷看《魷魚遊戲》判勞改5年　老師也遭殃　賣影碟者判死

朝鮮（北韓）消息人士向美媒「自由亞洲電台」（RFA）透露，當局近期逮捕7名偷看韓國（南韓）熱門影集《魷魚遊戲》的高中生，隨後更將走私和出售影集的男子判處死刑。



根據報道，走私者將《魷魚遊戲》從中國帶回朝鮮並以隨身碟方式出售。消息人士指出，購買的學生被判無期徒刑，其餘6名有觀看影集的學生則被判處5年勞動教化，而他們就讀高中的教職人員都被解僱，未來恐怕被流放去挖礦。

朝鮮去年12月頒布「反動思想文化排撃法」，旨在防止外來文化摧毀朝鮮的社會主義制度，並禁止朝鮮民眾觀賞、保存或傳播來自韓國等資本主義國家的影劇或音樂，最嚴重可判處死刑。該消息人士稱，《魷魚遊戲》劇中的反烏托邦世界會與從事危險職業的朝鮮人「產生共鳴」。

消息人士也強調「懲罰不會止於觀看影集的走私者和學生身上」，因為其他與事件無關的人也將承擔責任，他表示「政府非常重視這起事件，認為學生的教育被忽視，包括該校校長、青年秘書和班主任等人都被解僱了」。

此外，上述受影響人士的黨籍已被抹除，未來很有可能被流放去挖礦或農村，以上種種懲處讓其他學校的老師人人自危，深怕若他們的學生也捲入調查，自己也會遇到同樣情況。

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