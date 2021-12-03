美歐稱中國「制度性對手」中方：勿以「對手」定義國與國關係全貌

美國與歐盟代表舉行「中國對話」，在聯合新聞稿中就涉疆、涉台等多個方面攻擊中國，中國外交部發言人趙立堅做出回應。



12月2日，美國和歐盟代表在華盛頓舉行了美歐「中國對話」第二次會議，隨後發布聯合新聞稿，稱美歐將在可能的領域同中國合作，並負責任地管控競爭與制度性對手關係。

在聯合新聞稿中，美歐在涉疆、涉藏議題上指責中國「侵犯人權」，在涉港議題上聲稱「香港自治和民主受到侵蝕」，在涉台、南海、東海問題上指責中國「單邊行動破壞地區和平與安全」，並表達所謂「強烈關切」。

The complexity of our respective relationships with the PRC only underscores the importance of the United States』 continued consultation and coordination with the #EU. That is the purpose of our dialogue on China and our ongoing work as partners. https://t.co/pLbsV2c2Zd pic.twitter.com/jAZNKllOgw — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) December 2, 2021

聯合新聞稿稱，美歐雙方將繼續在多邊機制中關注中國人權問題。

12月3日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對此回應稱，中、美、歐都是對世界和平穩定有重要影響的力量，都對人類的前途命運負有重要責任。中方堅決反對以意識形態劃線，公然挑動對立對抗。

趙立堅強調，國際關係中存在一定競爭，但不能以競爭或對手來定義國與國關係的全貌，更不能打着競爭旗號損害別國主權，干涉他國內政，甚至公然聯手遏制打壓特定國家。

趙立堅說，冷戰已經結束30年，各方應順應世界和平發展，順應各國人民追求合作共贏的共同心願和時代潮流，堅持開放合作和對話協商，而不是開歷史倒車，復活冷戰幽靈。

趙立堅指出，美國和歐盟一些國家自身存在嚴重的人權問題，包括系統性種族主義問題痼疾難除，僱傭童工、強迫勞動、槍支暴力、仇恨犯罪等人權劣跡數不勝數。還有在南聯盟、阿富汗等海外戰場製造的人間慘劇和人權創傷至今仍未撫平。

「美國和歐盟如果真的關心人權，他們最應該做的是反省自身問題，還清歷史欠賬，而不是打着人權的幌子散布虛假訊息，對他國攻擊抹黑、指手畫腳。」