美歐將發表對華聯合聲明　中方：搞小圈子不利世界和平穩定

美國國務院官員12月1日披露，美國將與歐盟就中國問題發表「有力」聲明，中國外交部發言人汪文斌12月2日回應稱，不應該搞小圈子、進行零和博弈。



汪文斌12月2日主持中國外交部例行記者會時表示，中國、美國和歐盟都是國際社會的主要力量，三者之間不是非此即彼的關係，更不應該進行零和博弈。

中方敦促有關方面摒棄冷戰思維，堅持開放合作，對話協商，踐行真正的多邊主義，為世界注入更多的穩定性和正能量。以意識形態劃線搞小圈子這種做法，不利於世界的和平穩定，損人害己，得不償失。

在這之前，美國國務院12月1日宣布，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）12月2日將舉行第二次美歐中國議題對話。

美國國務院官員披露，會議將重點討論美國和歐盟對華政策的合作領域，包括經濟、科技、人權、多邊主義、假訊息與安全等。「這反映了，對於中國及其日益令人擔憂的行為，美歐的看法日益趨同」。

這名美國國務院官員表示，預計會議的聯合聲明將是「有力」的，「將就會議結果發表聯合聲明，我們希望該聲明是有力的，將涵蓋很多主題，比此前5月份的聲明更廣泛且更詳細」。