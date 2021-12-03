中俄批評美國召開民主峰會　白宮回應：沒什麼要道歉

美國主持的民主峰會將於12月9日開幕，這場峰會引來中國與俄羅斯批評，中國副外長更指這峰會是「一場鬧劇」，白宮12月2日對中的批評作出回應。



美國總統拜登（Joe Biden）召開的民主峰會將以視像方式舉行，包括邀請台灣，但排除中國大陸與俄羅斯，在峰會召開前夕，中方多次抨擊這次峰會，中國副外長樂玉成批評稱，此次民主峰會是「一場鬧劇」。

在12月2日記者會上，有記者提問稱，一些亞洲國家擔心，此次民主峰會將使他們處於左右為難的境地，因為覺得必須在美國和中國之間做出選擇，記者就此詢問白宮的回應，又指「俄羅斯外交部和中國大使館最近也對此次民主峰會表示擔憂。 那麼，白宮如何回應他們對峰會造成國家分裂的批評？」

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應稱，美國此次民主峰會目標是召集代表世界各地不同民主經驗的110個政府，以及公民社會和私營部門領導人，討論如何共同努力保護世界各地的民主，維護世界各地的民主，她稱「無論世界上任何國家發出什麼樣的批評，我們沒有什麼要道歉的。」

2018年11月6日，中國外交部副部長樂玉成在瑞士日內瓦聯合國萬國宮，出席聯合國人權理事會第三輪國別人權審議。（新華社）

普薩基說：「這也是一個機會，讓我們明白，沒有民主是完美的。 」她稱「我們應該繼續在此基礎上，討論、參與、鼓勵（對民主）進行積極的改變。」

「這就是我們的目的，希望參與其中的國家能感受到，這是一個參與積極變革的機會。」

此前，12月2日，中國外交部副部長樂玉成在同俄羅斯副外長莫爾古洛夫舉行視像磋商時表示，所謂「民主峰會」完全是一場鬧劇，是典型的冷戰思維。