拜登搞民主峰會　中俄大使為何聯合撰文批美式民主？

由美國拜登（Joe Biden）政府主導，以反威權、反腐敗、促人權為主題的國際民主線上峰會將於12月9日至10日舉行。11月23日，美國國務院公布了參會名單，共有110個受邀方，台灣也在被邀請名單中。拜登政府倡導召開國際民主峰會的意圖也非常明顯，除了想重返「國際領導崗位」之外，就是要對抗美國眼中的威權主義國家，而中國則首當其衝。



對此，中國政府對民主峰會進行了多次批判。中國外長王毅在出席中俄印三國外長線上會晤時，稱美國操辦的民主峰會，以一國標準劃線，製造分裂對立，只會給這個世界帶來負能量；美國以世界領導者自居，要求各國向美國看齊，違反國際關係民主化進程；美方是打着民主的旗號，做着反民主的事情。

此外，中國駐美大使秦剛和俄羅斯駐美大使安東諾夫最近還在美國《國家利益》雜誌上聯合發表文章。文章認為，美國的民主峰會將在世界上製造新的分裂，並可能干擾全球多極化架構形成的進程，中俄對此堅決反對。

文章還暗示美式民主不是真正的民主，稱該制度下人民只有投票時被喚醒、投票後就進入休眠期；只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權；只有拉票時受寵、選舉後就被冷落。文章也批判，美國以打擊腐敗、促進民主價值觀或保護人權為藉口干涉他國內政；通過顏色革命、政權更迭，甚至動用武力等輸出本國制度；將意識形態作為打壓他國、推行地緣戰略的工具；以小集團規則取代國際規則，是修正主義。

中俄大使在美國媒體聯合撰文批判美國在歷史上非常罕見。此前一個時期，中國駐美大使館在美國媒體發聲都出現困難。今年8月，中國駐美大使館抱怨稱，一段時間以來，美國一些媒體散布新冠病毒「中國實驗室泄漏論」，對中國搞「有罪推定」。為此，中國駐美國使館撰寫文章，向一些美國媒體投稿闡述中方有關立場，澄清事實，但均遭拒絕。中國使館質疑稱，這難道就是美國的「新聞和言論自由」嗎？

中國其實並不避談民主人權話題。在2021年11月11日通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》中，中共認為在政治建設上，不能照抄照搬他國政治制度，要積極發展全過程人民民主，警惕和防範西方所謂「憲政」、多黨輪流執政、「三權鼎立」等政治思潮的侵蝕影響。

在11月16日舉行的習拜線上峰會上，習近平強調民主也是豐富多彩的，民主不是一種定製的產品，全世界都一個模式、一個規格；一個國家民主不民主，要由這個國家的人民自己來評判；如果因為實現民主的形式不同就加以排斥，這本身就是不民主的行為。

而此次，中俄能聯合在美國重要刊物上發文，說明中國對美外交取得了一些積極成就，也說明中俄將進一步相互合作應對美國及其盟友體系。同時，更重要的是說明中俄在高度擔憂和警惕美國發起的價值觀外交。

拜登倡導的民主峰會，不會是一個簡單討論民主世界面臨安全和經濟挑戰的務虛論壇。拜登政府希望，將論壇打造成美國主導的、能在經濟、氣候變化、技術與民主人權規範等多個領域展開合作的定期高峰論壇，從而能夠主導或者影響國際機制、國際機構的議程設置及改革。