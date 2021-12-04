普京準備與拜登通話　料要求美國保證北約不向烏克蘭擴張

俄羅斯克里姆林宮12月3日指，總統普京（Vladimir Putin）準備與美國總統拜登（Joe Biden）通話，屆時會要求華府保證北約（NATO）不會向烏克蘭擴張。



美聯社報道，普京的外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）向傳媒表示，美俄官員正安排兩國領袖在未來數天通話，實際日期會在雙方決定細節後公布。他提到普京將會在通話中要求拜登作出具法律效力的承諾，阻止北約繼續向東擴張，以及在包括烏克蘭在內的鄰國部署可能威脅俄羅斯的武器。

烏克蘭一直有意加入北約，該國防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）同日在國會指出，俄羅斯在鄰近烏克蘭及克里米亞（Crimea）地區部署大約9.43萬名軍人，警告當地可能在1月底爆發大規模衝突，他強調目前的工作是避免這個情況發生。

莫斯科方面多次重申沒有進攻烏克蘭的計劃，不過白宮發言人普薩基（Jen Psaki）3日表示，普京正採取步驟，為向鄰國發動軍事攻勢作準備，因此華府感到憂慮，並準備包括制裁在內等措施阻止，但同時都有意在美俄領袖通話中談及烏克蘭問題。

美國國務卿布林肯同日出席路透社主辦的會議上稱，華府決心捍衛烏克蘭的領土完整，堅定抵抗俄羅斯的魯莽或侵略行為。他亦表示拜登將會向普京談及兩國建立更穩定及可預測的關係。