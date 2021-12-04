斯洛伐克經貿代表團將訪台　舉行首屆雙邊跨部組會議

斯洛伐克經濟部次長12月5日率領43人組成的代表團到訪台灣，進行為期5天的訪問，雙方將舉行次長級經貿磋商會議。



據中央社報道，台灣外交部12月3日表示，斯洛伐克43人訪問團定於5日至10日訪台，期間將與台灣相關部會共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」。

這是斯洛伐克2003年在台灣設立貿易代表處以來，首度派遣規模及層級都具代表性的重要官員訪台。

2021年9月26日，斯洛伐克「加碼」贈台的16萬劑阿斯利康（AZ）疫苗抵達台灣。（台灣外交部）

台灣外交部於當地時間3日晚間發布新聞稿指出，斯洛伐克經濟部次長佳雷克（Karol Galek）將率領斯洛伐克官、研、產、學界代表訪問團搭專機訪台，成員包括斯洛伐克經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18位跨部會高階官員。

台灣外交部說，訪團成員還包括由斯洛伐克政府強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

此前，台灣「國家發展委員會」主任委員龔明鑫10月間偕同科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及國內跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表所組成的66人訪問團訪問了斯洛伐克。

截至發稿時，中方尚未對上述消息做出回應。中國外交部發言人曾多次表示，中方堅決反對建交國同台灣地區開展任何形式的官方往來，將採取正當和必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，任何人都不要對此心存幻想。