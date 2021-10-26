斯洛伐克議員：美歐對抗中俄有明確分工

俄羅斯《消息報》10月25日報道，有歐洲政界人士透露，美國和英國計劃專注於遏制中國，而歐盟將致力於對抗俄羅斯。



美英澳9月宣布建立AUKUS（澳英美聯盟）後，歐美開始積極討論協調其在亞太地區政策的問題。歐洲議會對美關係代表團成員、斯洛伐克議員烏里克稱，歐美的真正意圖是討論未來幾年的政策。未來「盎格魯-撒克遜國家」將更加關注印太地區，對抗中國，而歐洲國家則將充當「代理人」，在東線對抗俄羅斯。

近年來，法國等一些歐盟國家一直希望該組織降低對美國的依賴，但迄今為止，歐洲的外交政策與美國立場密切相關。歐洲議會對美關係代表團成員、法國議員奧馬爾吉稱，為與美國保持良好關係，歐盟不得不將一些政策重點放在與美國利益一致的領域，特別是在和俄羅斯以及中國打交道方面。

美國智庫蘭德公司近期發表的報告預測，中俄在保持合作的同時將繼續改善兩國的政治和軍事關係，而美國應對此做好準備迎接挑戰。

俄總統普京（Vladimir Putin）21日強調，有別於北約，俄中並沒有建立軍事集團，兩國的友誼符合彼此利益，但不針對其他國家。

中國外交部發言人汪文斌22日積極評價普京對中俄關系的表態，稱中俄始終堅持在「不結盟、不對抗、不針對第三國」的基礎上發展長期睦鄰友好和互利合作關係，始終做世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，樹立了新型國際關係的光輝典範。