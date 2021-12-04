世衛：Omicron已傳至38國但勿恐慌　重症風險尚未確定

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的變異病毒株Omicron已蔓延至至少38個國家或地區，在美國，已有至少10個州出現Omicron。世界衛生組織（WHO）呼籲人們應保持警惕，但毋須恐慌。組織專家又稱暫時未肯定它會否導致重症。



世衛組織新冠疫情技術負責人范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）12月3日在瑞士日內瓦表示，從她了解到的情況來看，Omicron已在全球至少38個國家或地區出現，世衛組織下轄6個區域都已報告相關病例。組織稱，迄今尚未接獲死亡個案的報告。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年11月17日，一名兒童在家長陪同下，來到伊利諾伊州一家中學接種新冠疫苗。中學已臨時更改用途，成為接種中心。（AP）

導致更多重症？

她稱資料顯示Omicron傳染性增加，而組織需要知道的是，它是否比Delta更具傳染性。她稱南非的入院率增加，但公衛人員未看到Omicron致死的風險增加。

她說，現時稱明白Omicron的嚴重性仍是太早。第一批確診個案的病人症狀溫和，而那些人是來自一個大學學生的群組，他們大多較年輕，而且感染新冠肺炎後症狀比較年長的成人溫和。

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）則指出，在Alpha及Delta變種病毒的例子中，可見最初都有症狀溫和的個案。

他稱需要2週時間去看看與Omicron有關聯的死亡率增加情況，才能指出這個變異株是否導致更多重症。

尼日利亞新冠肺炎疫情：圖為11月9日，阿布賈一名女子接受病毒檢測。（AP）

疫苗需重新設計？

此外世衛專家呼籲人們要就Omicron作出準備，而不是恐慌，並稱現在說是否需要重新設計疫苗還為時過早。

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）3日在路透社Reuters Next會議上說：「我們該有多擔心？我們必須謹慎並做好準備，但不要恐慌，因我們現在的情況與一年前不同。」

她稱傳播速度快的Omicron要變得更具傳染性，才會超越Delta變異株，目前新增病例99%是感染Delta。