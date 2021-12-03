Omicron｜冰島新加坡出現感染個案　下周一起非港人禁來港

政府今天（3日）宣布，因應冰島和新加坡確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，6日（下周一）凌晨零時生效。屆時，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。



累計共有55個國家被港府納入A組的高風險地區，佔全致國家數目約四分一。當中12個非洲國家被納入加強監測地區，從該批國家來港港人，抵港後首7日要入住竹篙灣檢疫中心，之後才可轉到已訂的檢疫酒店再隔離14日。



政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。因應冰島和新加坡確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月6日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼

