​美國情報：俄羅斯最快2022年初揮軍烏克蘭　出動17.5萬兵力

俄羅斯被指將入侵烏克蘭的消息持續傳出，俄方否認準備對烏開戰，但邊境囤兵的舉動令美國及盟友等為之緊張。美媒引述一份非機密情報文件稱，美情報機構發現俄羅斯正擬最早在2022年初向烏克蘭發起多陣線的軍事行動，涉及出動17.5萬名士兵。



美國《華盛頓郵報》12月3日引述美國官員以及其所取得的情報文件進行報道，當中包括俄軍在烏國邊境屯兵的衛星圖片。

有美國匿名官員稱，俄軍2022年發動的軍事行動所出動的兵力規模，會是2021年初在俄烏邊境進行軍演的2倍。

美俄關係：圖為美國總統拜登（左二）與俄羅斯總統普京（右二）6月16日在瑞士日內瓦會面期間，美國務卿布林肯（左一）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右一）陪伴在側。（Getty）

官員稱，美方分析過衛星圖片後指出，過去1個月，新抵達的俄軍出現在兩國邊境多處。美方資料顯示，他們主要集結在4四個地點。

美國稱俄羅斯目前在俄烏邊境部署50戰場戰術集群（battlefield tactical group），還有新運到達的坦克和大炮。而2022年的計劃將涉及調動100個營級戰術集群（battalion tactical group），估計合計將有17.5萬人。

美國估計現時當地有7萬俄軍，基於手上地圖進行的預測，認為俄羅斯將再向該處增兵逾10萬，試圖以營戰術群廣泛移動「混淆視聽，以及帶來不確定性」。

《華郵》引述美官員及分析家，將傳聞中的計劃與2008年俄羅斯-格魯吉亞戰爭相提並論。他們相信，俄羅斯意在藉此迫使烏軍在多條戰線上作戰，從而獲得俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）想要的安全保障。

烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）3日稱，烏俄邊境現有約9.4萬名俄軍，俄羅斯或在2022年1月底引大規模軍事升級。他稱俄羅斯一旦攻擊他們，烏軍會反擊。

美國情報文件曝光，正值普京或在下週美國總統拜登進行視像通話之際。俄方稱屆時會要求華府保證北約（NATO）不會向烏克蘭擴張。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）稱會面日期未定。