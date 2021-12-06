所羅門群島總理撐過不信任動議

南太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）反對派對總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）發起不信任動議。國會2021年12月6日否決這項動議。



國會2021年12月6日表決，15名議員支持動議，32名議員反對動議，兩人棄權。

是次不信任動議由反對派領袖威爾（Matthew Wale）提出。索加瓦雷被指向中國靠攏，以及沒有處理好國家經濟、醫療及伐木業等問題。該國人口最多的馬萊塔省（Malaita）與中央政府所在的瓜達爾卡納爾島（Guadalcanal）本已素有爭端，後來則反對索加瓦雷政府2019年與台灣斷交，轉而承認北京。

11月24日爆發的反政府示威中，不少參加者來自馬萊塔省。

所羅門群島：圖為2019年10月9日，所羅門群島總理索加瓦雷（左）和中國國務院總理李克強在北京人民大會堂會面。（Getty）

示威觸發的混亂情況引起多國關注或伸出援手。200名由澳洲、斐濟、新西蘭和巴布亞新幾內亞派出的警員和軍人處於警戒狀態。中國則關注當地華人情況。

中國駐所羅門群島大使館發表聲明說稱，近日所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）發生嚴重社會騷亂，唐人街等地華商店舖遭打砸搶燒，造成嚴重財產損失和社會恐慌，數百名中國公民無家可歸。中國政府已多次對暴力事件予以強烈譴責，向受困僑胞表示誠摯慰問。大使館正統籌資源，積極協調僑胞開展互幫互助。

文中稱任何企圖破壞中所關係的行徑注定是失敗。