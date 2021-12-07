拜登與歐洲領袖通電話　一致支持維護烏克蘭主權

美國白宮12月6日表示，總統拜登（Joe Biden）與歐洲盟友舉行電話會議，討論俄羅斯在烏克蘭邊境附近軍事集結情況，強調一致支持維護烏克蘭主權及領土完整，並呼籲俄羅斯緩和緊張局勢。



白宮6日指出，參與電話會議的歐洲領袖包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國代理總理默克爾（Angela Merkel）、意大利總理德拉吉（Mario Draghi）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）。

與會領袖討論了他們對俄羅斯的共同擔憂，包括俄方在烏克蘭邊境的軍事集結，以及俄羅斯日益嚴厲的措辭。他們呼籲俄羅斯緩和緊張局勢，並通過外交方式，特別是以諾曼第模式（Normandy Format）進行，認為這是在明斯克協議（Minsk Agreements）之下，推動解決頓巴斯（Donbas）地區衝突的唯一方法。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日通電話，重申華府在面對俄羅斯的侵略時，會堅定不移地支持烏克蘭的主權。

兩人同意需要以和平及外交方式解決頓巴斯地區衝突，並全面恢復國際公認的烏克蘭邊界，包括克里米亞。