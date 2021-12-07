新冠肺炎︱英國牛津大學疫苗學專家：下一場疾病大流行或更致命

英媒12月6日稱，英國牛津大學（University of Oxford）疫苗學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）在當日播出的演講中表示，下一場疾病大流行或比新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情更差、更具傳染性、更致命。



英國廣播公司（BBC）6日播出節目丁布爾比講座（The Richard Dimbleby Lecture），吉爾伯特在節目中演講。吉爾伯特說：「這（新冠肺炎疫情期間）不會是我們的生活和生計最後一次受病毒威脅的時候。」

她稱全球人都應確保，已為應對下一種病毒做更好的準備。她說人類不可浪費已取得的進步和已獲得的知識。

吉爾伯特：圖為12月7日，英國牛津大學納菲爾德醫學院網站上的專家照片，相中人是疫苗學教授吉爾伯特。（Nuffield Department of Medicine）

吉爾伯特表示，新冠病毒變種病毒株Omicron（奧密克戎）的「棘蛋白」（Spike protein）帶有能增強病毒傳染力的突變，加上它有其他變化，可能意味着由接種疫苗或感染新冠病毒其他病毒株得來的抗體，在預防感染Omicron方面的效用或較小。因此她指在人類對Omicron有更多認識前，應謹慎、並採取措施減慢它的傳播。

吉爾伯特有參與阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗的研發工作，這疫苗由牛津大學及英國藥廠阿斯利康合作研發。