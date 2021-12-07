美媒：Ｏmicron被命名前就已在美國傳播　只是並未發現而已

《紐約時報》12月5日報道，新冠Omicron（奧密克戎）變種病毒被世衛組織命名之前可能已經在美國本土傳播，稱美國衛生部門對該病毒的應對措施遠遠落後。



報道稱，美國明尼蘇達州於12月2日報告了美國首例本土傳播的Omicron確診病例，但該患者早在11月23日檢測呈陽性，早於南非首次將Omicron變異病毒報告給世衛組織的11月24日，更早於世衛組織為Omicron命名的11月26日。

圖為12月3日，美國紐約市時代廣場一個檢測攤位。（Reuters）

該患者曾參加紐約市11月18日至20日舉辦的國際動漫展，美國疾病控制與預防中心（CDC）正在協助明尼蘇達州和紐約州衛生部門追蹤疫情。但有公共衛生專家表示，鑑於已經時隔兩周且有5.3萬人參加過該漫展，試圖確切弄清誰感染了誰是不現實的。

報道稱，12月2日，明尼蘇達州報告了美國首例本土傳播的Omicron確診病例，這也是美國第二個報告Omicron確診病例的州。

報道指這意味Omicron是在動漫展結束十多天後才被發現的，美國衛生部門明顯「遠遠落後」，傳播已經在「他們意識到Omicron的出現」前就開始了。

紐約市衛生官員已向這場動漫展的參加者發送了數萬封電子郵件和短信，敦促他們進行新冠檢測。但截至目前，紐約市當局未能證實Omicron變種的傳播是否與這場動漫展有關。