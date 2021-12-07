美國宣布外交抵制北京冬奧　實質影響不大

美國12月6日正式宣布，外交抵制北京冬季奧運，不派遣外官方代表參加。這不會對北京冬奧造成太大實質影響——這需等待國際社會的反應，分析亦認為不管結果如何，都不會中國的立場造成改變。



美國宣布外交抵制北京冬奧，以回應北京打壓新疆維吾爾族，「持續進行種族滅絶和反人類罪行」的侵犯人權行為。但美國不會阻止運動員前往參賽，並「交由其他國家」決定其意向。

這是繼立陶宛後，第二個宣布外交抵制北京冬奧的國家。抵制北京冬奧的討論在數個月前已經開始，外交抵制是其最輕的一種方式，程度遠不如1980年全面抵制莫斯科奧運。當年美國與盟友集體杯葛奧運，以譴責前蘇聯入侵阿富汗。

圖為11月20日，中国河北張家口，工人們在為北京冬奥運動場完成進行室内建設。（Reuters）

奧運是主辦國展示其國家實力的重要時機，2008年北京奧運為中國贏得了國際聲譽和認可，時任美國總統小布殊（George W. Bush）曾參加了當時開幕式。外交認為2022年的北京冬奧，會是中國展示其走向世界，與美國「平起平座」的機會。

但單純一國的外交抵制，未必對北京構成太大影響。《德國之聲》引述德國體育大學體育政策學家米塔格（Jurgen Mittag）指出，還要看有多少國家響應跟隨。美國的盟國，如加拿大﹑澳洲﹑英國﹑歐盟等國家，若有大量國家領導人缺席，多少會對中國形象造成傷害。

惟不論如何，北京都不會改變其立場。國際奧委會委員，前副主席龐德（Dick Pound）表示，只要運動員繼續參加，比賽就會繼續。而明顯包括美國在內，也無意阻止運動員參賽。白宮發言人表示，他們不會「懲罰那些一直在訓練、為這一時刻做凖備的運動員」。

龐德亦指出，北京事實上並未有真正邀請西方各國的政要出席典禮：「如北京會認為加拿大會外交抵制冬奧，那就不會邀請加拿大的官員，那不能說作為杯葛。」無被邀請出席的人無法參與典禮。中國外交部發言人趙立堅表示，他們來不來沒人在意，對北京成功舉辦冬奧也不會有任何影響。