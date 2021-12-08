Omicron｜研究：新變種可部分逃避輝瑞疫苗防護　令抗體水平大減

南非非洲健康研究所（Africa Health Research Institute）下屬一個實驗室的研究負責人表示，初步研究表明，新變種病毒Omicron（奧密克戎）逃避疫苗和感染帶來免疫力的能力更高，令抗體水平大幅減少。



據美國有線新聞網絡（CNN）12月7日報道，南非非洲健康研究所下屬一實驗室的研究負責人西格爾（Alex Sigal）表示，Omicron病毒株逃避疫苗和感染帶來免疫力的能力更高，令抗體水平大幅減少。

這是第一份對現有疫苗針對Omicron病毒株有效性進行的實驗室研究。該所的研究人員發現，Omicron病毒株能部分逃避輝瑞-BioNTech疫苗。

西格爾在7日的一個網上演示中表示，儘管如此，Omicron並非能完全逃避疫苗保護力，且接種加強針可以提供更多保護。

路透社報道，根據該實驗室網站上發布的一份手稿，研究人員測試了12名接種過輝瑞-BioNTech疫苗者的血液。研究人員觀察到，針對Omicron毒株的中和抗體水平下降了41倍。不過，手稿中的初步數據尚未經過同行評審。

CNN報道稱，該團隊計劃測試更多的樣本，並針對不同的疫苗進行測試，包括強生公司的疫苗，該疫苗也在南非廣泛部署。