Omicron｜南非重症較少足以令人緩一口氣？不尋常的一點令人擔心

南非11月24日稱發現新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）。2週過去了，令人看似能緩一口氣的是，這段期間的數據似是反映，它沒有另一種變異病毒株Delta那麼「惡」，不過5歲以下兒童住院率急升，令科學家為之擔心。



南非醫護人員以及一些科學家經過觀察以及分析來自當地醫院的數據後，指出這段期間新冠病毒雖然傳染得快，但死亡率較低，此外Omicron的病人病情看來較輕。

南非國家傳染病研究所（NICD）的數據顯示，在Omicron出現後，全國12月5日新增11,125宗確診個案，與11月28日的2,858宗確診個案相比，確診個案急增289%。目前仍未知在這些新增的確診個案中，有多少宗屬Omicron確診個案。但NICD於12月1日發表的數據顯示，Omicron已迅速取代Delta成為主流毒株。

科學家們在這段期間觀察到的是，南非染疫死亡率看來比第三波疫情，即當地受變種病毒株Delta（B.1.617.2）侵襲時低。該國在12月3至6日期間，每日新增的死亡人數分別只有25人、21人、1人、9人。相比之下，當地受Delta侵襲時，單日新增的死亡人數超過100人。

惟即使Omicron的致死率最後被證實比Delta為低，染疫人數大增，會令南非的醫療系統承受重壓。鄰國津巴布韋（Zimbabwe）已出現類似情況，當地12月3日的重症病人數目已增至26人，人數比6月Delta侵襲該國時多，衛生官員愈來愈擔心醫療系統會崩潰。

南非新冠肺炎疫情：圖為11月30日，南非約翰內斯堡一間學校的學生排隊進入課室。（AP）

病毒「盯上」兒童？ 專家憂心

南非政府醫療顧問亞薩特（Waasila Jassat）12月3日稱，南非豪滕省（Gauteng）各年齡層的新冠肺炎病人住院率都大幅增加，尤其是5歲以下兒童，目前這個年齡組別的住院率僅次於60歲以上病人的住院率。

這情況是前所未見的，因為在過去的幾波疫情中，兒童染疫和住院率不太高。但這也有可能與5歲以下兒童未能接種新冠疫苗有關。

從Omicron被發現到目前為止，時間僅兩週多一天，科學家仍未完全了解它的特徵，因此民眾仍需再等待一段時間，才可更了解它的影響力。

英國牛津大學（University of Oxford）疫苗學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）在英國廣播公司（BBC）12月6日播出的演講中稱，在人類對Omicron有更多認識前，應謹慎、並採取措施減慢它的傳播。