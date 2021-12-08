默克爾離開了　德國會變成怎樣？

德國新總理朔爾茨（Olaf Scholz）在12月8日上任，為16年的默克爾（Angela Merkel）時代劃上句號。相信不少人，特別是德國人，都難以想像一個不再是默克爾領導的德國會變成什麼樣子。默克爾已成為一代人德國的象徵。



默克爾是德國首位女性總理，也是自東西德統一後，首位出身自東德的總理。對當時很多人而言，無法想像由一位東德女性領導的德國會變成什麼樣子。轉眼16年過去，美國更迭了4位總統﹑英國5位首相﹑法國4位總統，但默克爾依然繼續領導德國。默克爾已成為一代人德國的象徵。

在這最後的數個月，默克爾在出訪時都收到了很多的領導人給予的祝福。包括在8月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）——默克爾一個長期對手，在克里姆林宮接待到訪的默克爾時，特別送了她一束粉紅鮮花。

圖為8月20日，俄羅斯克里姆林宮。雖然俄羅斯贈送到訪女性鮮花僅是傳統的禮節，但粉紅色的鮮花在金碧輝煌的克宮內顯得特別燦爛。（AP）

默克爾樸實無華，從容不迫﹑有條不紊﹑務實且循序漸進。雖然她的沉着偶爾會被視為過分慎重：在德國有一個造詞「Merkeln」，形容一個人「很默克爾」，實際是諷刺對方「什麼都不做，沒有決定，沒有任何聲明」。

但即使如此，默克爾的風格始終受到歡迎，獲得國內外的尊重。在她任職總理的16年間，圍繞她的身邊幾乎沒有出現任何醜聞。德國在默克爾的領導下穩步發展，成為歐盟以至歐洲的代表。致使當她選擇離開時，讓不少德國人感到疑惑，一個不再是默克爾領導的德國會變成什麼樣子。

在德國的11月大選時，不論是在默克爾所屬的基民盟（CDU）還是對手社民黨（SPD），在候選人的宣傳廣告中，都寫着了「他，也可以成為女總理」，成為默克爾。

圖2005年4月，德國柏林。當年還未成為總理的默克爾。當年的11月她成為新任總理，直到今天。（AP）

社民黨最後在大選中獲勝，即將接任總理的，是擔任副總理及財長的朔爾茨。朔爾茨在德國同樣有着「Scholzomat」，即機械人的「美譽」。雖然呆笨，但同樣的沉着、一絲不苟且充滿着雄心。

朔爾茨花了4年學習着如何成為默克爾，他也在新政府成立時表明會延續默克爾穩重與可延續的治理風格，今後的德國，可能還是大家熟識的那樣。