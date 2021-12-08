德國執政聯盟簽署組閣協議　新政府今日稍後成立

德國社民黨（SPD）﹑自民黨（FDP）及綠黨在12月7日正式簽署聯合組閣協議，現任副總理兼財長、社民黨代表朔爾茨（Olaf Scholz）將在8日稍後時間正式宣誓就職總理，為16年的默克爾（Angela Merkel）時代劃上句號。



德國之聲（DW）12月7日報道，三黨在柏林簽署協議，正式表明三黨的聯合執政。該協議長達177頁，內容包括三黨未來執政的方向，朔爾茨在簽字儀式上致辭時表示，這會是為德國迎來新政府的日子。

朔爾茨將在8日稍後時間，宣誓就職成為德國新總理，綠黨聯席主席哈貝克（Robert Habeck）將出任副總理；FDP主席林德納（Christian Lindner）出任財長；外長則由綠黨另一名聯席主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）擔任。

圖為12月7日，朔爾茨在德國柏林簽署組閣協議典禮，他將在8日宣誓就職成為新任總理。（Reuters）

朔爾茨強調，聯合政府的外交政策核心是打造一個強而有力、獨立自主的歐盟，並表示出任總理後將選擇法國巴黎為首個外訪地點。朔爾茨對美國總統拜登加強民主國家共同體的努力表示讚賞，但稱對中國及俄羅斯等不同政府模式的國家也應開展多邊合作。

SPD在9月的大選中勝出，並在11月與綠黨及FDP就聯合組閣達成協議，即將卸任的總理默克爾所屬的（CDU）成為在野黨。