中國：南海仲裁案是菲律賓單方面提起　中方不接受所謂裁決

第76屆聯合國大會全會12月7日審議「海洋和海洋法」議題，美國、菲律賓、澳洲等國就南海問題發言，中國代表作出回應指，南海仲裁案是菲律賓單方面提起，中方不接受所謂裁決。
據中國常駐聯合國代表團網站12月7日消息，中國常駐聯合國副代表耿爽大使在一般辯論中表示，聯合國不是討論南海問題的合適場所，但針對有關南海問題的錯誤言論，中方要做出嚴正回應。
耿爽指出，中方在南海問題上的立場是一貫的、明確的，中國在南海的領土主權和海洋權益有着充分的歷史和法理依據，中國始終致力於同直接有關當事國通過談判協商妥善管控分歧、和平解決爭議，同時全力維護與周邊國家的友好關係。
耿爽強調，南海仲裁案是菲律賓單方面提起，仲裁庭越權管轄、枉法裁判，所作裁決無效，沒有拘束力，中方不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動，「希望菲方堅持通過談判協商解決爭議，此為正道。」
耿爽表示，近年來，在中國與東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。中國與東盟國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商。中方願同包括菲方在內的周邊鄰國保持對話溝通，長期友好相處，推進務實合作，共同把南海建成和平之海、友誼之海、合作之海。
中方又指，中國一貫尊重並支持各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，「事實一再證明，各國依據國際法享有的航行自由，在南海從來就不是問題。」
中方還提醒，有的國家以「航行自由」為名，派遣軍用艦機在南海炫耀武力，威脅沿岸國主權安全，各方對此應堅決反對，「希望各方特別是域外國家客觀、理性看待南海問題，不要在南海製造事端，不要搞軍事挑釁，不要挑撥離間中國與東盟國家關係，切實尊重和支持地區國家維護南海和平穩定的努力。」
菲律賓記者雷薩獲放行 將赴挪威領取諾貝爾和平獎菲律賓總統杜特爾特前助手退出總統選舉B.1.1.529｜英國稱屬最令人擔憂變種 法國菲律賓加入禁南非航班菲律賓12月1日開放邊境 已接種疫苗特區及BNO護照持有人受惠