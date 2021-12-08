中國：南海仲裁案是菲律賓單方面提起　中方不接受所謂裁決

第76屆聯合國大會全會12月7日審議「海洋和海洋法」議題，美國、菲律賓、澳洲等國就南海問題發言，中國代表作出回應指，南海仲裁案是菲律賓單方面提起，中方不接受所謂裁決。



據中國常駐聯合國代表團網站12月7日消息，中國常駐聯合國副代表耿爽大使在一般辯論中表示，聯合國不是討論南海問題的合適場所，但針對有關南海問題的錯誤言論，中方要做出嚴正回應。

耿爽指出，中方在南海問題上的立場是一貫的、明確的，中國在南海的領土主權和海洋權益有着充分的歷史和法理依據，中國始終致力於同直接有關當事國通過談判協商妥善管控分歧、和平解決爭議，同時全力維護與周邊國家的友好關係。

耿爽強調，南海仲裁案是菲律賓單方面提起，仲裁庭越權管轄、枉法裁判，所作裁決無效，沒有拘束力，中方不接受、不參與仲裁，不接受、不承認所謂裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動，「希望菲方堅持通過談判協商解決爭議，此為正道。」

耿爽表示，近年來，在中國與東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。中國與東盟國家正在全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商。中方願同包括菲方在內的周邊鄰國保持對話溝通，長期友好相處，推進務實合作，共同把南海建成和平之海、友誼之海、合作之海。

中方又指，中國一貫尊重並支持各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，「事實一再證明，各國依據國際法享有的航行自由，在南海從來就不是問題。」

中方還提醒，有的國家以「航行自由」為名，派遣軍用艦機在南海炫耀武力，威脅沿岸國主權安全，各方對此應堅決反對，「希望各方特別是域外國家客觀、理性看待南海問題，不要在南海製造事端，不要搞軍事挑釁，不要挑撥離間中國與東盟國家關係，切實尊重和支持地區國家維護南海和平穩定的努力。」