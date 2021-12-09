拜登民主峰會今日舉行　動機與目的其實是什麼

美國總統拜登（Joe Biden）將在12月9日稍後時間，舉行一連兩日的網上民主峰會。民主峰會邀請了110個國家和地區參與，包括部分似乎「不合條件」的國家，會議亦似乎欠缺其真正目的。



民主峰會有三大主題，反對威權主義、打擊貪腐及推動尊重人權，拜登在競選總統的時候已表明有意推動全球民主，以證明民主社會可以勝過專制。

召集世界國家討論如何加強和推進民主理想，並沒有本質上的錯誤。而事實上，民主在今天許多地方受到面臨重大挑戰，然而美國並不處於領導這「民主明燈」的最佳位置。

圖為12月7日，美國白宮的日落景色。（Reuters）

《經濟學人》智庫在2017年將美國民主制度降級為「部分民主」類別，2020年大選特朗普（Donald Trump）及其支持者拒絕承認敗選，更一度衝擊國會企圖發動政變。直到今天仍有部分共和黨人試圖粉飾衝擊國會事件，這明顯與民主背道而馳。

同時，獲邀參加的名單也顯得不一致甚或隨機選擇的。美國國務院曾警告巴基斯坦有十多項人權問題，包括法外處決、異見人士「被失蹤」及人口販運等，但巴基斯坦仍獲邀出席。匈牙利未被獲邀可以理解，但為何自由之家（Freedom House）評分比匈牙利更低的剛果民主共和國可獲參加？而事實剛果民主共和國因評分過低，被貼上了「不民主」的標籤。

巴西獲邀參加同樣令人費解，博爾索納羅（Jair Bolsonaro）雖然是透過民主選舉當選總統，這被稱為「巴西特朗普」的博爾索納羅，多次公開對民主規範不屑一顧。

圖為12月2日，拜登正離開白宮乘搭海軍一號直升機前往國家衛生院。（Reuters）

這讓人不得一問，拜登舉行這次民主峰會的動機與目的是什麼。若是如其目標所說反對威權主義，建立世界民主模範，那獲邀的出席名單應大幅縮小。最少應把更多轉向專制，或剝削人權的國家剔除在外，除上述的巴基斯坦，剛果民主與巴西，還應剔除以色列、印度、馬來西亞等國家。

若拜登的目的是建立包圍網，對抗其所認為威權主義的最大威脅，即中國和俄羅斯，那選擇國家也應該更有針對性。如邀請安哥拉卻不邀請新加坡，邀請斐濟卻不邀請越南，明顯並不明智。

而且，站在歷史角度而言，美國最大的盟友其實是俄羅斯。沒有前蘇聯的大量犧性，美國及其盟友不可能擊倒當年的最大獨裁納粹德國。但史太林與自由民主完全沾不上邊——要應對中國掘起與對抗不斷膨漲的俄羅斯，拉起民主旗桿似乎並非最好方法。