拜登簽署行政令　要求美國政府2035年前停止購置燃油車

根據美國總統拜登12月8日簽署的一項行政令，美國政府計劃在2035年之前停止購置燃油車，以減少排放並推廣電動汽車。



據路透社報道，美國政府擁有超過65萬輛汽車，每年購置約5萬輛。拜登的行政令稱，政府購置的輕型車輛將在2027年之前實現零排放。

根據該計劃，聯邦政府的總運作將在2030年前減排65%。政府計劃到2030年每年只使用來自無碳和無污染的電力，到2050年實現淨零排放。

該行政令指出，美國政府是「全國最大的土地所有者、能源消費者和僱主」，可以改變「我們建設、購買和管理電力、車輛、建築和其他業務的方式，以實現清潔和可持續發展。」

拜登在1月時誓言要把美國政府的車隊換成電動車型。截至2020年，政府的65.7萬輛汽車中只有0.5%是電動汽車。2020年，政府在車輛上花費了42億美元，包括7.3億美元的燃油費。

新政策允許軍事和航天器可以豁免。

汽車創新聯盟（The Alliance for Automotive Innovation）讚揚了這一舉措。