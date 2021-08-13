Tesla帶領電動車瞬速崛起勢取代燃油車　傳統加油站將不減反增？

後疫情時代新能源電動汽車加速崛起，且不說風靡全球的特斯拉Model 3早已實現月銷過萬輛，當紅小生五菱宏光MINI EV更是在去年11月交出了3萬輛的成績單。在電動汽車一派火熱景象的背後，有人開始替古人擔憂，傳統加油站會因此消失嗎？



這裏先公佈我的答案：我認為加油站不僅不會消失，反而還會加速繁衍。而其中的關鍵就是「觸電」和「觸網」。

▼▼▼傳統加油站會因此消失嗎▼▼▼

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道理都懂轉身卻難

說起來容易做起來難，電力公司、超市巨頭以及充電服務商和各大互聯網巨頭都在覬覦着充電市場這塊大蛋糕，最終誰能勝出目前難以定論。只能說傳統石油公司在充電綜合服務的新領域中具備獨特的優勢，但歷史上任何一次巨人的轉身都是無比的艱難。

為什麼巨人的轉身會如此艱難？其實歸根結底還是因為局中人的意識層面所決定，如果一個人幾十年間早就習慣了躺着賺錢，那麼估計掉在地上的錢他都懶得彎腰去撿。而在過去石油推動人類發展的數十年當中，全球哪家石油公司又跟壟斷經營脫得開關係呢？

大的趨勢變化從來都不是秘密人盡皆知，但機遇智慧青睞敢於迎接挑戰的人。人們不會真正關心未來遍布城市的加油（充電）站姓甚名誰，只要便宜方便就好。

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