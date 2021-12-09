中國被指促跨國公司與立陶宛斷絕商業合作　北京：不了解具體情況

英媒12月9日報道指，中國要求多家跨國公司斷絕與立陶宛的商業合作，否則將面臨被排除在中國市場之外的後果。中國外交部發言人同日回應稱，不了解有關具體情況，強調中方一貫按照‌‌世貿組織（WTO）的規則辦事‌。



路透社12月9日報道，據立陶宛政府高官和行業機構透露，中國已要求跨國公司與立陶宛斷絕關係，否則將面臨被排除在中國市場之外的後果。

立陶宛副外長阿多梅納斯（Mantas Adomenas）稱，中國已向跨國公司傳送訊息，告訴他們如果使用立陶宛的零件和用品，他們將不再獲准在中國市場銷售產品或從那裏獲得用品。

他又指一些公司取消了與立陶宛供應商之間的合約，但並未提供受影響的公司或供應商的名字。

立陶宛等波羅的海三國議員11月訪問台灣，與蔡英文會晤（請點選圖集瀏覽）：

12月9日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上對此回應記者稱，「‌‌我不了解你提到的有關具體情況。」不過汪文斌‌‌強調‌‌，中方一貫按照‌‌世貿組織的規則辦事‌。

汪文斌說，立陶宛背信棄義，‌‌公然違背同中華人民共和國建交時‌‌向中方所做的政治承諾，在世界上製造「一中一台」，‌‌嚴重損害中國國家主權和領土完整，‌‌在國際上開創惡劣先例，‌‌性質極為惡劣，他稱「‌‌我們堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護自身的核心利益。」‌‌