美國民主峰會正式登場　三大重點了解峰會爭議︱國際晨報

美國總統拜登（Joe Biden）推動的民主峰會12月9日起一連兩日以視像形式登場，這場峰會成為中美角力的最新戰場，無論是峰會的邀請名單或討論議程，均成為兩方的爭論焦點。



美國總統拜登（左）12月9日以視像方式召開民主峰會（Reuters）

拜登12月9日在民主峰會致詞時，形容維護民主是「這個時代的挑戰」，又公布將投放資金推動總統民主復興倡議（Presidential Initiative for Democratic Renewal）。事實上，這次峰會加劇了中俄與美國之間的角力，不妨了解為何這次峰會備受爭議：

中俄斥煽動意識形態對立

中國與俄羅斯均不在這次峰會的獲邀之列，中俄的駐美國大使11月底便曾聯合撰文，批評美國自行決定誰能參加民主峰會、誰是民主國家，是典型的冷戰思維，又指將在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。

中俄與西方更在這場峰會前夕掀起輿論戰，美媒則引述學者認為，中俄是想削弱這場峰會帶出來的訊息。

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中國批評美國舉辦民主峰會是煽動意識形態對立，圖為中國外交部發言人辦公室7月9日在Twitter上載發言人汪文斌出席記者會的照片（中國外交部發言人辦公室Twitter帳戶圖片）

受邀名單：台灣在列 新加坡等沒被邀

峰會邀請台灣派代表出席，以及邀請香港前立法會議員羅冠聰在會上發言，令北京大為不滿，批評美國是在搞陣營對抗。事實上，美國輿論對這次的邀請名單同樣有提出質疑，例如是新加坡、越南、土耳其等不在受邀之列，又或是「巴西特朗普」博爾索納羅（Jair Bolsonaro）獲邀等。

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圖為拜登12月8日在離開美國白宮時見記者（Getty）

北京斥美推動「未來互聯網聯盟」

這次民主峰會有三大主題，反對威權主義、打擊貪腐及推動尊重人權，但峰會還有討論互聯網發展、網絡安全等，更是引來中國批評美方別有動機，中國外交部斥美方推動建立所謂「未來網絡聯盟」，是分裂網絡、謀求技術壟斷和網絡霸權，以民主為藉口，對早已不得人心的「清潔網絡計劃」改頭換面，搞封閉排他的「小圈子」。

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