北京冬奧｜馬克龍：不應將運動政治化

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月9日表示，法國無意外交杯葛明年舉行的北京冬季奧運會。



路透社報道，馬克龍在一個記者會上被問到法國會否跟隨美英等國杯葛北京冬奧時，稱大家不應將運動政治化，而是寧願做一些帶來實際效果的事情。他表示，法國會與國際奧委會（IOC）合作，保障選手安全和健康。

而在同日較早時，法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）指體育部長默勒奇內亞努（Roxana Maracineanu）將會出席北京寒奧，指必須保護體育免受政治干預，否則可能會扼殺比賽。不過他同時重申，中國侵犯人權的問題必須受到譴責。

目前英美澳加分別宣布外交杯葛北京冬奧，指此舉是就人權問題向中國表態。雖然馬克龍及布朗凱都認為法國不會跟隨，外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）與德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會面後表示，歐盟在外交杯葛的議題上需要採取共同立場。