尼加拉瓜稱承認一個中國　宣布再與台灣斷交

中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）12月9日宣布與台灣斷交，並承認世上只有一個中國。台灣外交部對有關決定表示痛心和遺憾，並即時全面停止雙邊合作及援助計劃，撤離大使館及技術團人員。



尼加拉瓜外交部的聲明指，中華人民共和國是唯一代表中國的合法政權，台灣是中國不可分割的領土。尼加拉瓜政府因此即日中斷與台灣的外交關係，以及停止任何接觸或官方關係。

台灣外交部其後發表聲明，批評尼加拉瓜片面終止對台關係，並指台灣長期與尼加拉瓜共同推動有益民生的合作，協助對方的整體發展，成果與貢獻有目共睹。台灣同時重申，身為國際社會的一份子，有權利與其他國家交流發展外交關係，所以將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。

台灣總統蔡英文早前才接見尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino），當時蔡英文指，2020年雖然受到疫情的挑戰，但台灣跟尼加拉瓜兩國交流還是很密切，並期待未來雙方繼續在國際相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙邊發展。

李蜜娜表示，蔡英文2017年訪問尼加拉瓜時，總統奧爾特加（Daniel Ortega）形容對方有如姊妹，而台灣對尼加拉瓜而言，不僅僅是合作伙伴，更是摯友。

台灣中央社報道，今次尼加拉瓜第二次與台灣斷交，對上一次發生在1985年，當時亦是由奧爾特加執政。該國在1990年再次承認台灣地位，但奧爾特加2006年重新上台後，對台灣的立場變得曖昧，外界早已預期該國可能再與台灣「分手」。